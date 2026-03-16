女優の郄石あかり（23）、俳優のトミー・バストウ（34）が16日、NHK大阪放送局で開かれたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントに出演。終演後、囲み取材に応じた。郄石は「直接感謝を伝える最後の機会になるかと…胸がいっぱいで」と涙目で語り、「感謝が伝わっていたらうれしい」と興奮気味に語った。バストウは「まだファイナルの感じ出ないね。