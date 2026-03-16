13日、レバノンの首都ベイルート南部で立ち上る煙（ロイター＝共同）外務省は16日、イスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの交戦拡大を受け、レバノン全土を「レベル4」（退避勧告）とした。外務省によるとレバノンの在留邦人は約60人で、商用便が運航している間に速やかに国外退避するよう呼びかけている。