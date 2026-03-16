2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS（アンプタックカラーズ）」が14日、新曲「Club A×C -なにわ町店-」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。同曲は、AMPTAKの定番曲にして圧倒的な人気を誇る「Club A×C -歌舞伎町店-」の熱気と興奮を受け継ぐ、ファン待望の第2弾のナンバーだ。 「今夜は帰しまへんで！」という威勢のいい掛け声とともに、楽曲の舞台を眠らない街・歌舞伎町から熱気あふれる“