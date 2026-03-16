小学校高学年くらいになると学童保育に行かなくなり、ひとりで留守番をしたり、親の付き添いなくお友達のおうちに出かけたりする機会も出てきますよね。そうしたなかでママスタコミュニティには「子どもの留守番について」というタイトルで、10歳の男の子を子育て中のシングルマザーの投稿者さんから悩み相談がありました。投稿者さんはフルタイム勤務のため、放課後お子さんを学童保育に預けています。『母は他界していて父は施設