KI_ENが、5thシングル「春風」を4月1日にリリースする。 （関連：KI_EN、地元京都ワンマンで覗かせた大器の片鱗ライブハウスを超えたスケールで描くドラマティックな音世界） 同楽曲のリリースで、KI_ENにとって2026年初の楽曲リリースとなる。ライブでも定番となっている春ソングの同楽曲は、過去の別れや後悔を受け止めながらすべてを糧に“今”を生きていく姿を描いた、前向きなアップテンポナ