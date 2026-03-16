ゆずが、情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）の新テーマソングを担当する。 （参考：ゆず、“図鑑”のページをめくるような音楽体験横浜アリーナ最多公演数を記録・更新したツアーを観て） 同情報は、3月16日放送の同番組内でのインタビューで発表された。楽曲名やリリースなど、詳細は後日発表される予定だ。 なお同楽曲は3月30日の『DayDay.』内で初オンエアされる。 ■北川悠