6月20日、21日に愛知 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される、04 Limited Sazabys主催の野外フェス『YON FES 2026』の第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：結束バンド×石原慎也、04 Limited Sazabys、大木伸夫、佐藤千亜妃……キャラと楽曲提供者によるシナジー） 今回発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabysを筆頭とした計9組。6月20日Fire EX.、KOTORI、SHANK、THE OR