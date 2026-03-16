Fear, and Loathing in Las Vegasが、ニューアルバム『StandBy』を5月20日にリリースする。 （関連：Fear, and Loathing in Las Vegas、新体制後も揺るがないバンドとしての“生き様”メンバーの他界や脱退から再帰するまでの姿） 今作は、2022年発表のアルバム『Cocoon for the Golden Future』から約3年半ぶりの作品となる。アニメ『忍者と極道』のエンディングテーマとして書き下ろした「Until