福岡東署は16日、福岡市東区筥松付近のドラッグストアで同日午後1時半ごろ、小学生女児が見知らぬ女から「暑いけん、中に入ろう」「ジュースを買ってあげる」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は40代後半のやせ形、髪形は肩位までの長さで丸型の眼鏡、マスク、灰色か白色の上衣、紺色系のロングスカート、茶色の靴着用。