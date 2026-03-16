西日本鉄道（福岡市）は16日、天神大牟田線で平日夜のラッシュ時の混雑緩和を目的とした有料座席列車「Nライナー」の運行を始めた。予約すれば確実に座れる環境を提供し、利用者の快適性を高める。初日は43人が利用した。