16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震 静岡県では熱海市、伊豆市などが震度1 津波の心配なし【地震情報】 気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さは約130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したの