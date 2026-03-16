去年9月、長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突した事故で、それぞれの運転手が書類送検されました。 普通乗用車を運転していた男性は、駐停車禁止の場所で車を停めていたことを認めているということです。 事故は去年9月、長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突。 トレーラーは中央分離帯を乗り越え、さらに橋の欄干を突き破って停車しましたが、