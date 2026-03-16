明治安田J2・J3百年構想リーグ・アルビレックス新潟は3月14日、アウェーで最下位の奈良クラブと対戦。PK戦の末勝利し、勝ち点2を手にしています。 14日、アルビがアウェーで対戦したのは、リーグ最下位の奈良クラブ。しかし、試合は序盤から奈良にペースを握られてしまいます。前半36分の佐藤のクロスも小野の頭には合わず…負傷交代したモラエスに代わりピッチに立ったシマブクの積極的なプレ