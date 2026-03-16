お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が16日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』の最終回で出演者にメッセージを送った。【写真】3・16で最終回を迎える『呼び出し先生タナカ』同番組は2022年にレギュラー放送を開始したクイズバラエティー。田中がゴールデン帯で初めてMCを務め、個性豊かな出演者たちとの掛け合いで人気を集めてきた。この日は「タナカ先生涙の“贈る言葉”おば科VS優等生！卒業試