イスラエル軍がイランの前最高指導者、ハメネイ師の専用機を破壊しました。イスラエル軍は16日、イランの首都テヘランの空港で殺害された前最高指導者ハメネイ師専用の飛行機を破壊したと発表しました。イスラエル軍によりますと、ハメネイ師らがこの専用機で軍備の調達を進めるほか、親イラン武装勢力との関係を管理するために使用していたということです。イスラエル軍は専用機を破壊したことでイランが親イラン武装勢力との連携