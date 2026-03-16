2025年12月にS状結腸がんのため78歳で亡くなったプロゴルファーの尾崎将司さんのお別れの会が16日、都内で執り行われ、親交のあった各界の著名人約1000人が訪れました。30年以上の親交があるという歌手の松山千春さん（70）は、北海道から「やっぱりなによりも来なきゃいけないだろう」と駆けつけたそうで、「あいつとはもちろんトーナメントではとんでもない記録も記憶も、男子プロゴルフ界の歴史を変えるような男でした」と尾崎