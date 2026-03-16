【その他の画像・動画等を元記事で観る】緑黄色社会が最新曲「風に乗る」のMusic Videoを解禁した。同曲は、3月13日(金)公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子(Vo.)、作曲・編曲を穴見真吾(Ba.)が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重な