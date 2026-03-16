【その他の画像・動画等を元記事で観る】緑黄色社会が最新曲「風に乗る」のMusic Videoを解禁した。同曲は、3月13日(金)公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子(Vo.)、作曲・編曲を穴見真吾(Ba.)が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重な
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 夫婦死亡「キムタクより有名に」
- 3. 大谷親子3人でマイアミ入りか
- 4. クレイジージャーニー深夜で継続
- 5. 『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP、出演アーティスト＆歌唱曲発表 Mr.Childrenは最新曲テレビ初披露【一覧】
- 6. 落合博満氏 WBC敗退の侍Jを総括
- 7. 綾瀬はるか「上半身裸」にX騒然
- 8. 冠番組終了 田中卓志が涙で本音
- 9. 船転覆で2人死亡 運航団体が謝罪
- 10. 「圧力はない」赤飯廃棄に物議
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 夫婦死亡「キムタクより有名に」
- 3. 船転覆で2人死亡 運航団体が謝罪
- 4. 「圧力はない」赤飯廃棄に物議
- 5. 船転覆で生徒死亡 高校が会見へ
- 6. 「ムチャ食い」注意喚起が議論に
- 7. 90代患者死亡 強心薬を誤投与か
- 8. 宅配業者装い暴行か 53歳男逮捕
- 9. 愛子さま 苦渋の決断で伏せたか
- 10. ミャクミャクのグラビア 発売へ
- 1. 「痛い、痛い」ヒグマによる惨劇
- 2. ふぐぅ…「不遇なフグ」のその後
- 3. 「ホテルのケトル使うな」理由は
- 4. しゃしゃり出るな 小泉氏に暴言
- 5. 「社員寮で死亡」集団リンチ疑惑
- 6. 「スギ2割伐採方針」に国民懇願
- 7. Netflixの「解約」トレンド入り
- 8. Xで「ネトフリ解約」トレンドに
- 9. 首相、選択的夫婦別姓に「慎重」
- 10. 天覧試合の「お席順」宮内庁回答
- 1. トランプ氏 ウクライナ突き放す
- 2. バンクシーの正体「特定」報道
- 3. トランプ氏 八方ふさがり状態か
- 4. 韓国で爆売れ中の意外な日本製品
- 5. 邦人重体 スプリンクラー未設置
- 6. Netflixの「不可解な演出」批判
- 7. 中国宇宙ステーションの現在
- 8. 「妊娠線」に堂々たるビキニ姿
- 9. バンクシーは「英出身の50代」か
- 10. ドバイ離脱…富裕層らの移住先は
- 1. ブロッコリーが国の指定野菜に
- 2. TSUTAYA閉店ラッシュ 哀しき現状
- 3. 山形の82歳父「限界だ」娘にSOS
- 4. NISA月15万円…20代男性の虚無感
- 5. オフィス街セブン反響…圧巻装備
- 6. 石油備蓄放出もL190円の可能性も
- 7. システムを悪用した万引きが続出
- 8. 車のナンバー「使用NG」な平仮名
- 9. 企業型DCで元本割れ 妻に言えず
- 10. QDレーザ 一時1440円の大台復帰
- 1. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 2. 無印 ビジネスリュックに新製品
- 3. 小物飾れる「推し活マウス」発売
- 4. 特製フォトカード付き！ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』
- 5. Apple新商品がAmazonで発売開始
- 6. Vol.02 ミラーレスカメラの醍醐味。レンズはどう選び、使い分けるのか？[映像人のカメラ・アクセサリー2022]
- 7. 商品探しから配送確認まで、Yahoo!ショッピングに対話型のAIエージェントが登場
- 8. シグマ 国際写真祭に協賛へ
- 9. JAXAが宇宙飛行士の負担を減らすカメラドローン「Int-Ball」を公開。ISS内で検証中
- 10. エバース効果?ルンバミニ受注4倍
- 11. 圧力鍋を使うと16倍速く調理できる理由
- 12. d払いやココカラでお得に決済
- 13. ソフトバンク、ハンディー型業務用IP無線機「SoftBank A501SJ」を発表！JAPANローミングやデュアルSIMなどに対応。3月19日発売
- 14. スマホ内のPDFをコンビニで印刷するにはどうしたらいいの？：ITコンシェルジュ
- 15. 【西田宗千佳のRandomTracking】「MacBook Neo」から「Studio Display XR」まで。春の新製品に見るアップルの“入り口戦略”
- 16. 意外と知らない年賀状のマナー あなたのその「年賀状」間違っていますよ
- 17. Y!mobile、スマホ「Nexus 6P」発売、ソフトバンクで発売から約1年
- 18. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 19. ゴルフや運転の視界が変わる。眩しさを感知して自動調光する次世代サングラス
- 20. Instagramのエンドツーエンド暗号化メッセージをMetaが廃止へ
- 1. 大谷親子3人でマイアミ入りか
- 2. 落合博満氏 WBC敗退の侍Jを総括
- 3. 井端監督の高圧的態度に不信感か
- 4. 「井端、お前さ」指揮官に直言
- 5. 敗退侍Jへの誹謗中傷を「多数確認」 選手会が再び声明…「法的対応」示唆、より強い文言で警告
- 6. WBC敗退 元MLB捕手がミスを指摘
- 7. りくりゅう最新姿「男前と美人」
- 8. ゲレーロJr.怒り ガム投げつける
- 9. 「まさかのAVデビュー!?」博多彩葉、『週プレ』登場で衝撃グラビア披露!!
- 10. 日本は嫌いだけど大谷翔平は好き
- 1. 『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP、出演アーティスト＆歌唱曲発表 Mr.Childrenは最新曲テレビ初披露【一覧】
- 2. クレイジージャーニー深夜で継続
- 3. 綾瀬はるか「上半身裸」にX騒然
- 4. 冠番組終了 田中卓志が涙で本音
- 5. 夫とレス 主婦が50歳でSEXY女優
- 6. 無理あった がっかり日曜劇場1位
- 7. 「心根がギャル」の朝ドラ俳優
- 8. ミッツ「マツコだいぶしぼんだ」
- 9. 聖教新聞に柴田理恵の手記掲載か
- 10. ワンピ人気投票 地域別週間TOP5
- 1. ユニクロ 話題の羽織りに注目
- 2. 「毎日使っている」3COINS神商品
- 3. ローソン 食感スイーツの新作
- 4. 16リットルの自由を詰め込んで。通学から習い事まで、自立を支える圧倒的な収納力【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
- 5. 発達障害の生きづらさ描いた漫画
- 6. コーデに変化 3COINS新作アクセ
- 7. 「熟年離婚の前兆」15のシグナル
- 8. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
- 9. 頭のいい子がしている究極勉強法
- 10. 「チキンラーメン」激変アレンジ