【モデルプレス＝2026/03/16】TBSでは、4月6日より2つのレギュラー新番組がスタート。よる9時（※初回放送はよる8時55分〜）より「テレビ×ミセス」、よる10時より「プロフェッショナルランキング」が放送される。【写真】ミセス大森の肌診断結果◆「テレビ×ミセス」レギュラー化両番組とも特番として放送を重ね、好評の声を受けてレギュラー化が決定。よる7時から放送中の「CDTVライブ！ライブ！」を皮切りに、「テレビ×ミセス