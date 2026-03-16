俳優の新木優子さん（32）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つデニムのミニスカコーデを披露した。アメリカ・ロサンゼルスで新木さんは、アメリカ・ロサンゼルスで撮影したという水色のシャツとデニムのミニスカを合わせたコーデや、白ベストを羽織った足組みショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、水色のシャツにデニムのミニスカートを着用。窓際でバッグを持ち、ポー