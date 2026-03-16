21:15 カナダ住宅着工件数（2月） 予想N/A前回23.8万件 21:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（2月） 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回2.3%（前年比) 米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月） 予想4.0前回7.1 22:15 米鉱工業生産指数（2月） 予想0.2%前回0.7%（前月比) 予想76.2%前回76.2%（設備稼働率) 23:00 米NAHB住宅市場指数（3月） 予想37.0