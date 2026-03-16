内部事情を包み隠さず公表。タレントの二瓶有加が3月15日、「スナックさざなみ」に生出演して、所属グループ・DЯAW ME（ドローミー）のメンバーが人気芸人に“ガチ恋”していることを明かした。【映像】メンバーがガチ恋中のアイドルグループとは番組中、視聴者から「にへまるがんばれ！！」との投稿があった。これにMCの西野未姫が「にへまるって呼ばれてるんだね」と反応すると、二瓶は「グループ内で最近、そうやって呼ば