【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「大胆な水掛け」に長谷川唯が絶叫（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の司令塔が、偉大な記録達成でチームメイトから手荒い祝福を受けた。MF長谷川唯が代表通算100試合出場を達成し、試合後の水掛けセレブレーションにファンも大盛り上がりとなった。日本時間3月15日、なでしこ