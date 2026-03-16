ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEにとって、全国ネット初となる冠番組『テレビ×ミセス』（テレビミセス）のレギュラー放送第1回の放送日が、4月6日に決定した。3月16日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）のエンディングで発表された。【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様『CDTVライブ！ライブ！』の番組終盤、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）が「4月にスタ