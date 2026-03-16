妊娠中に迎えた私の誕生日、子どもが生まれるとしばらくは外食が難しくなるかもしれないのでレストランを予約するつもりでした。ところが、夫からまさかの提案。「うちの家族呼んで家でパーティーしよう」俺たちで準備するからと夫は言っていましたが…。当日、義両親が持ってきたのはお酒のつまみだけ、義妹は子どものオードブルだけ、義弟は手ぶら。私の誕生日なのにケーキやプレゼントを持ってくる人はいませんでした。念のため