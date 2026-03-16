俳優の萩原利久（27）と女優の古川琴音（29）が16日、都内で声優を務めたアニメ映画「花緑青が明ける日に」（監督四宮義俊）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。町の再開発のために立ち退きを迫られた老舗花火店場を守るため、主人公とその幼馴染が幻の花火「シュハリ」の完成と打ち上げに挑む物語。2人にとっては声優初挑戦となった同作は、第76回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に、日本のアニメでは「千と千尋