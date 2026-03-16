プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、北海道を訪れたことを明かし、最新ショットを披露。交際中のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が反応するなど多くの反響が寄せられている。【映像】恋人・宇野昌磨に抱えられる本田真凜や北海道での最新ショット（複数カット）これまでInstagramで、私服姿や妹たちとの2ショットなど日常について発信してきた本田。2026年1月14日の投稿では「毎日腹筋と腕立て続けてたら