俳優・高石あかりが１６日、大阪市内でＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の特別番組「ばけばけスペシャルトーク」（２０日、後６・０５）の収録に参加した。収録のラスト、観覧した１１００人のファンへメッセージを求められた高石は「どうしよう…。もしかしたら『ばけばけ』のことをお話するのが最後になるかもしれなくて…」と、言葉に詰まり、涙をこらえきれず。「皆さんの人柄がすてきだったからこそ、１年間走り切るこ