柏崎刈羽原発6号機で漏電を知らせる警報が作動し、東京電力は14日に発電と送電を停止しました。東京電力の小早川社長は16日、当初18日に予定していた営業運転について、「いつと言える状況にない」とした上で、「原因究明をしっかりすることが何よりも大事」と述べました。16日、取材に応じた東京電力の小早川社長。東京電力小早川智明社長「14年ぶりの再稼働になりますので、何が起こっても、それを対処することを念頭に置きな