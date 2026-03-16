X8EEが、メジャーデビューシングル『Boom Boom Boom』を6月3日にリリースする。あわせて、最新ビジュアルを公開した。 （関連：中島健人は唯一無二の存在だーー32歳の誕生日に寄せて、人々の心を掴み続ける“アイドル”としての在り方） X8EEは、ビクターエンタテインメントと株式会社THLが共同で開催した新人発掘オーディション『PROJECT “X” AUDITION 2025』から誕生した、リ