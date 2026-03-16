ビッグニュースが飛び込んできた。俳優の小栗旬が三池崇史監督とタッグを組み、これから世界の舞台に乗り出していこうというのだ。 参考：小栗旬×リリー・ジェームズ×三池崇史監督『バッド・ルーテナント：トウキョウ』2026年公開 タイトルは『バッド・ルーテナント：トウキョウ』であり、アベル・フェラーラ監督の『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年