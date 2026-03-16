現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のスピンオフドラマが、3月30日から4夜連続でNHK総合にて放送されることが決定した。 参考：濱正悟、円井わんとの“夫婦”2ショット「『あさイチ』嬉し楽しすぎました！」 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、『怪談』を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名もなき人々の