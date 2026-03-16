強引な売り方を新人に教えるお嬢▶【マンガ本編】『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』を最初から読む華やかに見えるデパートの化粧品売り場。そこでは今日も、美とプライドをかけた静かな競争が繰り広げられています。コミックエッセイ『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』は、売上至上主義の“カウンターのお嬢”こと桜城まち子を中心に、客の横取りや売上操作疑惑など、売り