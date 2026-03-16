（台北中央社）台湾が米国から購入を進める無人攻撃機「MQ9B」2機と、地対空誘導弾パトリオット（PAC3）の改良版「PAC3MSE」102発について、軍関係者は16日、今年中に台湾に到着すると明らかにした。立法院（国会）外交・国防委員会での答弁。空軍参謀長の李慶然中将は、MQ9Bの第1陣に当たる2機は今年第3四半期（7〜9月）に台湾に運ばれるとし、計画通りだと説明した。また、与党・民進党の立法委員（国会議員）からは国際情勢や戦