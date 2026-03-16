去年８月、山形県酒田市で、停車中の車を追い抜き横断歩道上で中学生をはねたとして拘禁３年６か月の実刑判決をうけたものの、はねた当時６２歳の男が控訴している裁判。 【写真を見る】あす控訴審酒田市の女子中学生意識不明事故判決を不服とした男は何を語るのか…危険運転の適用を見送った検察はどう受けるのか危険運転にならない理由は何だったのかポイントを振り返る（山形） あす、控訴審が仙台高等裁判所秋田支部で