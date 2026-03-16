ネクストレベルホールディングス代表取締役の河原由次氏の豚まんを巡る投稿が議論を呼んだことが中国のSNS上で紹介され、中国のネットユーザーもこれに反応を示した。中国のSNSに登場した記事はまず、「高速鉄道に乗る時に食べ物のことで悩んだことはないだろうか。特ににおいの強い食べ物だと周りの人に嫌な顔をされやしないかとか…」などと言及。そして、日本メディアの記事画像を示しながら「新大阪駅で買った551蓬莱の豚まん