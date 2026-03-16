中国国家医療保障局は3月16日、「2025年医療保障事業発展統計速報」を公表しました。それによると、2025年末時点で中国の基本医療保険加入者数は前年より406万人増えて13億3068万1400人に達し、加入率は95％に維持されています。また、医療保険基金の運用状況も安定しているとのことです。加入者の内訳は、在職者医療保険3億8856万700人、住民医療保険9億4212万800人となり、加入者構造がさらに適正化されたことが分かりました。農