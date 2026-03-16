毎日の料理に欠かせない「食用油」。大手各社は、来月1日から価格を引き上げます。中東情勢の悪化でさらなる価格の不安定化も懸念される中、油を賢く節約する方法が家庭やスーパーで広がっています。■油の使用量減らそうと…スーパーの“節約術”分厚いトンカツや、ちょっと珍しいアンコウのからあげなど、手作りの総菜が自慢の茨城県のスーパー「セイミヤ大洗店」で聞かれたのは…。「（トンカツが）300円くらい。安いものしか