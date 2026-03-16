全国幹事長会議後、取材に応じる立憲民主党の田名部幹事長＝16日夜、東京・永田町の党本部立憲民主党は16日、全国幹事長会議をオンラインで開催した。水岡俊一代表や田名部匡代幹事長が出席し、29日の党大会で決定する2026年度活動方針の原案を提示した。中道改革連合への合流の是非に関し、来年6月をめどに結論を出すとの内容で、地方組織側から「判断時期を早めるべきだ」との要望が出た。来春の統一地方選対応や、中道への