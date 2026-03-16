さいたま市中央区の埼玉県立小児医療センター埼玉県立小児医療センター（さいたま市）で、白血病の患者3人が抗がん剤注射後に神経症状を発症し、うち1人が死亡した問題で、県は16日、同様に抗がん剤を注射した別の患者2人も神経症状を発症していたと明らかにした。問題を巡っては、同センターが11日、男性患者3人の髄液から、髄腔内注射に使われるはずのない薬剤「ビンクリスチン」が検出されたと明らかにしていた。県によると