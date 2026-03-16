歌手でタレントの藤本美貴さん（41）が、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時スタート）に出演することが16日に発表され、コメントを寄せました。ドラマはフリースクールを舞台に、学校に行きたくない子どもたちと、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマです。主演は町田啓太さん（35）で、フリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキ