【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が３大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。森井大輝（トヨタ自動車）は４位。メダル２個を獲得した２０１４年ソチ大会後に結婚した男子座位の鈴木には、強い覚悟があった。「結婚したから遅くなったんじゃないかって思われたくなかった」。不振を乗り越え