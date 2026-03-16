現地時間15日に米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた第98回アカデミー賞授賞式で、昨年12月に妻と共に殺害されたロブ・ライナー監督（享年78）を追悼するコーナーが設けられた。映画「スタンド・バイ・ミー」（1986年）や「恋人たちの予感」（1989年）など同監督が手がけた作品のキャストが集結した。ライナー監督は昨年12月14日にロサンゼルスの自宅で妻のミシェル・シンガーさんと共に複数の刺し傷を負った状態で発見され