大谷翔平はWBCで打率.462、3本塁打、7打点野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。敗戦後、大谷翔平投手（ドジャース）は落胆の表情をみせたが、米メディアは新たな期待を寄せている。3点を追う9回2死、大谷は遊飛に倒れ、最後の打者となった。「普段と変わらないアットバットをしたいなというふうに思っていたので。最後