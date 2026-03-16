Image: DESCENTE 「ムレない」はキラーワードです。春以降、特に蒸し暑い日本の夏なんかは、バックパックを背負うと背中のムレが不快です。両肩で背負うと背中にじわっと汗をかいてムレムレ。ムレ回避のため、片肩だけで背負うことも多いですよね。便利なバックパックですが、唯一の弱点と言っていい背中のムレ。それを「ムレないように」試みたのが、DECENENTE（デサント）の「エアロストリ