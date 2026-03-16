今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたとある黒猫ちゃんの様子。こちらの猫ちゃんは、階段デビューを果たした模様。その佇まいはモデルのように優雅だったそうです。投稿はXにて、5.9万回以上表示。7000件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：生まれて初めて『階段』を利用した黒猫→あまりにも綺麗すぎる姿勢】 階段デビューした黒猫 今回、Xに投稿したのは「やきのりくんとつくだにちゃん」さん