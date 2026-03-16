筆者の体験談です。ある夜、くつろいでいると隣家のT君がインターフォン越しに「助けて」と叫んでいました。夜遅い時間にパジャマ姿で一人立っており、母親が怒って家を出て行ってしまったと泣きながら訴えています。突然の出来事に胸騒ぎを覚え、ただならぬ事態を感じたのですが……？ 緊急事態！？