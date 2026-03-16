1.窓やドアを開けっぱなし ベランダに出入りする際に窓を開けたままにしてしまったり、宅配便の対応で玄関のドアを開けたまま荷物を受け取ったりすることは、気を付けているつもりでも、うっかりしやすい場面です。 外に興味がある猫は、ほんのわずかな隙間でも外へ出てしまうことがあり、交通事故や行方不明になってしまうこともあります。また、マンション等の場合は、網戸に飛びついて破り、そのまま転落してしまう『