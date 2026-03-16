垢抜けた部屋を目指したい時に、気になるのが生活感。【3COINS（スリーコインズ）】ではパッケージによる生活感を抑えた、可愛い見た目の「衛生品」が登場中。シンプルなデザインも相まって、空間にもよく馴染んでくれそうです。今回はケース入りの便利な綿棒 & フロスをご紹介します。 コロンとしたフォルムが可愛い！「綿棒200本2個セット」 コロンとしたやや丸みのあるケースに入ったこち