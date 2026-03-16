視線を感じて家の中を飼い主さんが見てみると、なんとそこには…。飼い主さんが見たまさかの光景が大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で32万回以上表示を突破し、「猫ってカワイイ」「何回も見てからジワジワくる面白さ」といったコメントが寄せられました。 【写真：家の中から『視線』を感じて…見てみた結果→猫がしていた『まさかの行動』】 見上げた先にいたのは… Xアカウント「蒼to架（