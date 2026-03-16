グラビアアイドルの天羽希純がこのほど、SPA!グラビアン魂デジタル写真集「明るいドラマ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】バックショットから大胆な曲線美が目に飛び込んできます 本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。 キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に